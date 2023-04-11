«Усы, понты и поварской колпак»: шефа из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова грубо приложили после нервозных стишков

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, на днях Оскар Кучера в довольно грубой форме высказался о покинувшем Россию Дмитрию Назарове, тот в ответ посвятил Кучере стихотворение. Назаров намекнул на отсутствие интеллекта у Кучеры, Оскар дал реакцию в соцсети — тоже стихотворную.