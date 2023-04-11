«Усы, понты и поварской колпак»: шефа из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова грубо приложили после нервозных стишков

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Global Look Press

Телеведущий Оскар Кучера нанес новый удар по уехавшему во Франции актеру Дмитрию Назарову.

Актер Дмитрий Назаров, запомнившийся поклонникам ролью шеф-повара в сериале «Кухня», и телеведущий и актер Оскар Кучера продолжают публичный обмен взаимными колкостями.

На этот раз Оскар Кучера грубо приложил Дмитрия Назарова, озвучив его достоинства, которые считает весьма сомнительными.

«О чести вдруг с испугу говорить он начал и разуму учить меня из-за бугра.
Усы, понты и поварской колпак — вот все, что ты после себя оставил.
Я в интервью сказал, что ты [дурак], и, веришь, вот ни разу не слукавил…» — в стихотворной форме обратился Кучера к Назарову.

Оскар Кучера. Фото: Global Look Press

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Напомним, на днях Оскар Кучера в довольно грубой форме высказался о покинувшем Россию Дмитрию Назарове, тот в ответ посвятил Кучере стихотворение. Назаров намекнул на отсутствие интеллекта у Кучеры, Оскар дал реакцию в соцсети — тоже стихотворную.

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