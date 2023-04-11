«Самый простой способ бросить курить»: Джереми Реннер рассказал, о чем подумал, выкарабкавшись с того света

В начале 2023 года голливудский актер Джереми Реннер угодил под снегоочистительную машину и сломал себе более 30 костей. И вот на днях он появился в шоу Jimmy Kimmel Live с тростью, пританцовывая, чтобы показать, как замечательно восстановился.

Ведущий сказал кинозвезде, что теперь он самый крутой из «мстителей», но актер отмахнулся, мол, самая крутая – Скарлетт Йоханссон.

Реннер поделился многими интересными деталями своей госпитализации. Например, рассказал, что какое-то время лежал в каморке уборщика, потому что это обеспечивало ему хоть какую-то конфиденциальность. Так как отделение интенсивной терапии, куда он попал, продолжало достраиваться, и вокруг было полно людей.

Также он рассказал, что другой «мститель» – Человек-муравей Пол Радд – навещал его в больнице и веселил. А на день рождения прислал поздравительную видеооткрытку, какие звезды обычно записывают для поклонников за деньги.