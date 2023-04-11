«В гостях у сказки»: Галкин* показал дочку Лизу в струящемся платье и диадеме, играющую с братом в наряде принца

На этот раз артист выложил снимок, который был сделан в день рождения двойняшек в 2017 году. тогда Лиза облачилась в струящееся платье в цветочек и украсила прическу диадемой. А Гарри был принцем, надев бархатный костюм. Малыши вместе играли в замке в деревне Грязь. Их подловили у панорамного окна.

«В гостях у сказки, 2017 год», – написал юморист.

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