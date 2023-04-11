«В гостях у сказки»: Галкин* показал дочку Лизу в струящемся платье и диадеме, играющую с братом в наряде принца

Алла Пугачева продолжает быть одной из самых известных певиц в России. Однако она не выступает уже несколько лет. В 2022 году артистка с семьей переехала в Израиль. Она пристроила двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. А вот Максим Галкин* почти постоянно гастролирует. В поездках он скучает по семье и постит архивные кадры.
На этот раз артист выложил снимок, который был сделан в день рождения двойняшек в 2017 году. тогда Лиза облачилась в струящееся платье в цветочек и украсила прическу диадемой. А Гарри был принцем, надев бархатный костюм. Малыши вместе играли в замке в деревне Грязь. Их подловили у панорамного окна.
«В гостях у сказки, 2017 год», – написал юморист.
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Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие поразились тому, как быстро летит время. «Солнышки», «Принц Гарри и королева Елизавета», «Какая чудесная семья!», «Тут Лиза просто куколка», «Кай и Герда», «Это правда словно кадр из сказки», «Им бы в кино сниматься», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.