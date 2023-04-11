«Вообще не могу! Хорош»: Шепелев заснял, как подросший сын Фриске виртуозно играет в баскетбол

Дмитрий Шепелев уже давно строит карьеру телеведущего. Он вел разные развлекательные передачи. Однако в последнее время Дмитрий большую часть времени посвящает семье. Не так давно он отметил день рождения младшего сына Тихона, которому стукнуло два года. Примечательно, что теперь настал день рождения старшего наследника Платона, которого 10 лет назад родила Жанна Фриске.
На этот раз Шепелев поделился новыми кадрами со старшим сыном. Обычно он редко его показывает, оберегая от лишнего внимания. Однако Платон взрослеет, у него появляются новые увлечения. На этот раз телеведущий подловил его, когда мальчик играл в баскетбол. Он был стильно одет в спортивный костюм и кепку. Наследник Фриске виртуозно справлялся с мячом.
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«Не смог удержаться и не поделиться успехами этого парня! Вообще не могу! Хорош!» – отметил Дмитрий.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как подрос Платон. «Просто талант», «Он во все хорош», «Шикарные гены», «Какой он у вас стильный», «Как же он похож на маму!», «Ох, как он крут», — стали писать в Сети.