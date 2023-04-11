«Вообще не могу! Хорош»: Шепелев заснял, как подросший сын Фриске виртуозно играет в баскетбол

На этот раз Шепелев поделился новыми кадрами со старшим сыном. Обычно он редко его показывает, оберегая от лишнего внимания. Однако Платон взрослеет, у него появляются новые увлечения. На этот раз телеведущий подловил его, когда мальчик играл в баскетбол. Он был стильно одет в спортивный костюм и кепку. Наследник Фриске виртуозно справлялся с мячом.

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