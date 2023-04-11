Кожа светлая, на ручках перетяжки: Ефременкова поиграла перед камерой с подросшими близнецами – сладкие малыши

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова - мама двух мальчиков-близнецов. Малышам уже седьмой месяц, но Юлия Ефременкова пока не спешит показывать лица детей поклонникам и не озвучивает имена сыновей. Она обещает сделать это после крестин, которые все время откладываются.

Зато Юлия Ефременкова с удовольствием делится видео с участием близнецов, стараясь, не светить детей.

На этот раз молодая мама поиграла с детьми перед камерой, сообщив, что скоро вместе с сыновьями-близнецами отправится на прогулку, пока в квартире наводят чистоту представители клининговой компании.

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