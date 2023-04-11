Пресняков с размахом отметил юбилей: Мазаев, Долина, Гагарина и другие звезды зажгли на празднике

Недавно Владимиру исполнилось 55 лет. Если день рождения он встретил на работе, то накануне певец устроил полноценную вечеринку. Артист собрал свою друзей и коллег. Он почти весь вечер исполнял свои хиты. Подольская танцевала и веселилась вместе с ним.

Пришли его поддержать Лера Кудрявцева, Юлиана Караулова. А также спели всем на радость Сергей Мазаев, Лариса Долина. В зале отметилась и Полина Гагарина.