Пресняков с размахом отметил юбилей: Мазаев, Долина, Гагарина и другие звезды зажгли на празднике

Владимир Пресняков уже давно выступает на сцене. Он смог завоевать любовь миллионов поклонников. Певец продолжает выпускать новые песни и давать концерты. Во всем его поддерживает жена Наталья Подольская. Она подарила ему двоих сыновей: Артемия и Ивана. Однако порой супруги отдыхают без наследников.
Недавно Владимиру исполнилось 55 лет. Если день рождения он встретил на работе, то накануне певец устроил полноценную вечеринку. Артист собрал свою друзей и коллег. Он почти весь вечер исполнял свои хиты. Подольская танцевала и веселилась вместе с ним.
Пришли его поддержать Лера Кудрявцева, Юлиана Караулова. А также спели всем на радость Сергей Мазаев, Лариса Долина. В зале отметилась и Полина Гагарина.
«Вовчик! Еще раз с днем рождения тебя от всей души!!! Ты невероятно крутой друг, человек, музыкант, муж, отец! Люблю тебя. Будь счастлив всегда! Спасибо вам за этот праздник! Как всегда душевно, весело, вкусно, уютно и все свои! Обожаю», – поделилась Кудрявцева.
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Праздник продлился до позднего вечера. Наталья в мини-платье не переставала красоваться рядом с мужем. Алла Духова, Вячеслав Манучаров также веселились с другими гостями. Пресняков получил много подарков и поздравлений.