В самом соку: Агата Муцениеце шаловливо задрала обнаженные ножки вверх, подразнив мужчин

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино, Она регулярно пополняет копилку новыми работами. Многие ее знают по ролям в сериале «Закрытая школа», фильмам «Честный развод» и «Тобол». Примечательно, что она развелась с Павлом Прилучным почти три года назад. После этого звезда все чаще стала представать в более откровенных образах.
На этот раз Агата вернулась в Москву после длительных съемок. Она с недавних пор также играет в театральной постановке для взрослых. Актриса то и дело щеголяет в откровенных боди. А утром 11 апреля она выложила пикантное видео. Муцениеце легла на пол и задрала обнаженные ножки, примерив серебристые туфли на шпильке. Она игриво демонстрировала свои прелести.
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Поклонники были сражен тем, какой смелой стала Агата. Ее осыпали комплиментами.
«Ну до чего хороша», «А на вас хоть белье есть?», «Как это будоражит», «Сочные ножки», «Выглядите соблазнительно», «Ох, что вы творите», «Шикарные кадры», — стали писать подписчики.