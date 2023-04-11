Дмитрий Шепелев показал лицо подросшего сына Жанны Фриске: невероятно похож на маму

Дмитрий Шепелев продолжает оберегать от лишнего внимания своего сына Платона. Мама мальчика, Жанна Фриске, умерла вскоре после рождения малыша. Телеведущий сразу забрал его и стал воспитывать. Бабушка и дедушка много лет не виделись с внуком. Они часто критикуют Шепелева за то, что он разлучил их. Однако он все чаще показывает наследника в соцсетях.
11 апреля Шепелев поздравил своего сына с юбилеем. Он выложил редкое фото именинника. В кадре Платон был в пижаме. Его волосы были растрепанны. Мальчик лучезарно улыбался. Многие с трудом поверили, что ему исполнилось 10 лет. Поклонники отметили, что он очень похож на Жанну.
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«Сладкий ребенок», «Такой красивый, талантливый получился мальчик, от своих прекрасных родителей», «И мамин и папин сын! На этом фото похож на обоих», «Как время летит», «Мальчуган так похож на маму», «Дима прекрасного сына воспитал», — стали писать подписчики.
Платон Шепелев. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Шепелев несколько лет назад женился на Екатерине Тулуповой. У пары растет общий сын Тихон. Также телеведущий растит как родную дочку возлюбленной от прежних отношений.