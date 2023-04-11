Дмитрий Шепелев показал лицо подросшего сына Жанны Фриске: невероятно похож на маму

11 апреля Шепелев поздравил своего сына с юбилеем. Он выложил редкое фото именинника. В кадре Платон был в пижаме. Его волосы были растрепанны. Мальчик лучезарно улыбался. Многие с трудом поверили, что ему исполнилось 10 лет. Поклонники отметили, что он очень похож на Жанну.

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