Актриса Кэти Холмс: «Мне говорили, что мудрость придет в 40 лет. Но этого не произошло»

Бывшая жена Тома Круза, 44-летняя актриса и начинающий режиссер Кэти Холмс, дала интервью о том, как она ощущает себя после сорока: чем наполняется и к чему стремится. В частности, она рассказала об одном совете, которому верила всю жизнь, а он не оправдался.

«Мне часто говорили: «О, вся мудрость придет к тебе в сорок лет». Но этого не произошло, — поделилась кинозвезда с изданием The Wall Street Journal. — Тем не менее я думаю, что есть истина в том, чтобы чувствовать себя более комфортно в своих решениях, в своей коже. А жизнь — это работа. Вы всегда учитесь. Я думаю, что просто принять это — лучший признак мудрости сам по себе».

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Говоря о стремлении к славе, Холмс отметила, что сегодня «все знамениты». Поэтому вместо популярности актриса думает о том, какой вклад она может привнести в киноиндустрию.

Так, в 2022 году вышел ее собственный романтический фильм «Одиноки вместе», в котором Кэти выступила сценаристом, режиссером, продюсером, а также сыграла главную роль.