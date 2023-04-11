Невестка Орбакайте в белой мини-юбке и косухе блеснула своими прелестями: устроила шопинг в Лос-Анджелесе

Уже не раз пара посещала вечеринки. Они даже отметились на скачках. Но пока муж работает, Алена предпочитает проводить время с подругами. Она регулярно устраивает шопинг. На этот раз блондинка решила пополнить гардероб, посетив бутик. Невестка Кристины Орбакайте покрасовалась в белой мини-юбке и косухе. Алена блеснула прелестями фигуры, показав свои новые сапоги с накладкой из денима.

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