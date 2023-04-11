Невестка Орбакайте в белой мини-юбке и косухе блеснула своими прелестями: устроила шопинг в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков больше полугода живет в Лос-Анджелесе. Он резко уехал из России осенью 2022 года. Как оказалось, у сына Кристины Орбакайте уже есть американское гражданство. Он начал работать, вспомнив режиссерское образование. Артист снимает видеоклипы для местных селебрити. А его жена Алена Краснова наслаждается богатой жизнью в США.
Уже не раз пара посещала вечеринки. Они даже отметились на скачках. Но пока муж работает, Алена предпочитает проводить время с подругами. Она регулярно устраивает шопинг. На этот раз блондинка решила пополнить гардероб, посетив бутик. Невестка Кристины Орбакайте покрасовалась в белой мини-юбке и косухе. Алена блеснула прелестями фигуры, показав свои новые сапоги с накладкой из денима.
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Поклонники отметили, что Алена выглядит как американка. Многие восхитились ее образом.
«Ну что за модель», «Наряд для США просто шик», «В России вы бы смотрелись странно», «Какая точеная фигура», «Талия прекрасная», — стали писать подписчики.