«Добрая и заботливая»: Ольга Орлова призналась, кому отдает новорожденную дочь

Всего через месяц после рождения дочери Ольга Орлова уже отправилась на отдых в Сочи — с подругами. Теперь ведущая «Дома-2» собирается за границу. С кем все это время остается ее крошечная дочка? Ольга признается: она наняла няню. Причем выбирала ее очень внимательно, чтобы получить помощницу, полностью соответствующую ее требованиям.

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«Она добрая, ласковая, спокойная, заботливая. Мне вообще очень везет на людей вокруг. Для меня важно, чтобы рядом со мной были люди с высокой степенью эмпатии, и я хочу, чтобы в этом росли мои дети», — приводит слова звезды издание «7 дней».

С няней рос и ее старший сын Артем и, по словам Ольги, вырос счастливым и спокойным ребенком.