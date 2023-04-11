У Филиппа Киркорова требуют кругленькую сумму: артисту прилетел очередной иск

Не успел Филипп Бедросович забыть историю с православными активистами, которые хотели привлечь музыканта к ответственности за оскорбительные танцы. Как подоспел новый иск.

На этот раз денег знаменитости хочет организация «Культурная служба». Истец просит выплатить ему 4 556 000 рублей. Откуда возник такой внушительный долг, пока не ясно. Известно только то, что данная компания занималась организацией концертов поп-короля в некоторых городах России.

«Филипп Киркоров ничего не говорит по этому поводу, у него для этого есть адвокат. Видимо, это уже становится некой народной забавой — попытаться что-то отсудить у Филиппа Киркорова. Как говорится, за спрос не бьют в нос, к сожалению. Насколько я знаю, в договорах всегда прописываются пункты по возможному переносу концерта. Так что если концерт был перенесен, то с учетом всех договоренностей с организаторами. Более точно смогу сказать, когда увижу сам иск», — прокомментировал ситуацию адвокат Александр Добровинский.

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