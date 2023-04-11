Стало известно, с кем встречается внучка Ельцина

Мария Юмашева — внучка первого президента России Бориса Ельцина — встречается с Глебом Березовским, сыном известного бизнесмена Бориса Березовского. Девушке 20 лет, ее избраннику — 26. Их совместные фото можно увидеть в личных аккаунтах Марии и Глеба.

Это не первый молодой человек Марии: прежде у нее был роман с футболистом Федором Смоловым. Предполагается, что экс-нападающий московского «Динамо» стал для нее первой любовью. Личная жизнь наследников знаменитостей вызывает большой интерес у публики.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Похоже, у Марии и Глеба все серьезно. Они проводят вместе много времени, путешествуют. Побывали в Японии, Франции, ОАЭ, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на StarHit.