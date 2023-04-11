Жена Бедроса Киркорова рассказала о разводе

Новость о том, что 90-летний Бедрос Киркоров решил развестись, удивила всех. Жена артиста, Людмила Смирнова, прожила с ним 26 лет. Тем не менее, похоже, она и сама не понимает, что происходит.
«Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!» — заявила она.
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Отец Филиппа Киркорова признается, что влюбился в другую женщину. Ходят слухи, что речь идет о медсестре, которую он повстречал в больнице, когда ему делали операцию. Надо сказать, в последние годы, судя по всему, жизнь семейной пары шла не очень гладко: во всяком случае, они чаще жили врозь, чем вместе.
Что же касается Филиппа Киркорова, то он давно уже не вмешивается в личную жизнь своего отца, предоставляя развиваться событиям без его участия.
По материалам издания «СтарХит»