Жена Бедроса Киркорова рассказала о разводе

Отец Филиппа Киркорова признается, что влюбился в другую женщину. Ходят слухи, что речь идет о медсестре, которую он повстречал в больнице, когда ему делали операцию. Надо сказать, в последние годы, судя по всему, жизнь семейной пары шла не очень гладко: во всяком случае, они чаще жили врозь, чем вместе.

Что же касается Филиппа Киркорова, то он давно уже не вмешивается в личную жизнь своего отца, предоставляя развиваться событиям без его участия.

По материалам издания «СтарХит»