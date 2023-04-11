Пранкер Эдвард Бил: как сын уголовников стал звездой YouTube, на пике карьеры сел в тюрьму и пропустил одно из главных событий в жизни

Пранкер Эдвард Бил: как сын уголовников стал звездой YouTube, на пике карьеры сел в тюрьму и пропустил одно из главных событий в жизни

Эдвард Бил. Фото: скрин Youtube.com

Резонансное происшествие раскрыло глаза Эдварду на многие вещи.

Молодежи хорошо известно имя Эдварда Била. Пранкер обрел популярность благодаря скандальным роликам на YouTube. Творчество блогера регулярно критиковали, но это не мешало ему совершенствовать свое детище и выпускать все более безумные по сюжету видео. Карьера Била стремительно летела вверх, но жуткая авария по его вине перевернула все с ног на голову.

Неудачное детство

Эдуард Биль — так по-настоящему зовут пранкера — родился 21 января 1996 года в молдавском Тирасполе в неблагополучной семье. Мать будущего блогера злоупотребляла алкоголем, не участвовала в воспитании сына и в результате лишилась родительских прав.

Пранкер Эдвард Бил в детстве. Фото: соцсети

Про отца мало что известно и самому Эдварду. Родителя он видел раз в жизни, зато хорошо помнит сожителя мамы, который ее нещадно бил. Оба родителя Биля сидели в тюрьме, что поставило крест на его мечте стать полицейским. Высшее образование он так и не получил.

У Эдварда также есть старший брат Артур. Мальчишек растила бабушка Нина Григорьевна.

Звезда YouTube

Эдуард занялся блогерством, чтобы обеспечивать свою молодую семью. Он взял псевдоним Эдвард Бил и стал регулярно снимать контент для YouTube. Дела лихо шли в гору, и спустя два месяца на канал Эдварда подписались тысячи любопытных.

От ролика к ролику Эдвард творит безумия (в кадре он с магнитофоном в руках). Фото: скрин Youtube.com

Белая бейсболка козырьком назад, фраза-паразит «Чи да?» и нагловатый вид стали главными фишками блогера. От ролика к ролику он шутит на грани фола, провоцируя случайных прохожих на яркие эмоции. Но не всем такой подход по душе.  

Известен случай, когда во время съемок пранка с продавцом-консультантом мужчина попытался вытолкнуть наглого парня, но Эдвард нокаутирующим ударом ногой в шею повалил противника. Из-за резонанса Бил уехал из страны, но в Тайланде его шутки не имели успех, и тогда Эдвард вернулся. История утихла.

Любовь всей жизни

Бил женился 20-летним парнем. Избранницей будущей звезды стала девушка по имени Диана. Именно она подарила супругу первую в его жизни видеокамеру, подстегнув заниматься блогерством. Она же стала главной поддержкой в начинаниях парня.

Избранница Эдварда Била, Диана. Фото: соцсети

Через год после свадьбы у пары родилась дочь Эмили. Родители души не чаяли в наследнице, но атмосфера в доме царила удручающая. Супруги часто ссорились, Эдвард нередко уходил из дома, изменял и, не сумев простить неверность самому себе, несколько раз пытался расстаться с женой.

Эдвард Бил с дочкой Эмили. Фото: скрин Youtube.com

Вторая и совершенно неожиданная беременность Дианы дала новый виток их отношениям. В конце 2021 года у пары родился сын Оскар.  

Эдвард всегда мечтал о сыне и заранее знал, что назовет его Оскаром. Фото: скрин Youtube.com

Несмотря на все усилия, супруги не смогли сохранить брак, и в апреле 2023 года они подали заявление на развод.

По стопам родителей-уголовников

Резонансное происшествие 1 апреля 2021 года изменило жизнь Била на 180 градусов. Эдвард спровоцировал жуткое ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором серьезно пострадала женщина.

Бил признал вину, заключил мировое соглашение с пострадавшей, выплатил той солидную компенсацию 7,5 млн рублей и ежемесячно перечислял ей по 250 тыс до полного восстановления, но прекращения уголовного дела не избежал.

Суд приговорил пранкера к двум годам ограничения свободы  и на три года лишил его водительских прав. Далее произошло то, чего никто не ожидал: прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить наказание, и в марте 2022 года Пресненский суд Москвы вынес новый приговор: 1,2 года лишения свободы. С учетом уже отбытого наказания Бил отсидел в тюрьме всего полгода, освободился в ноябре.

Эдвард Бил не ожидал ужесточения приговора. Фото: скрин Youtube.com

Из-за лишения свободы Эдвард пропустил одно из главных событий в жизни любого родителя — почти весь первый год жизни сына. Блогер не видел, как взрослеет наследник, как делает первые шаги и пытается сказать первое слово. Когда он освободился, Оскару вот-вот исполнился годик.

Сын и дочь Била растут копиями отца. Фото: соцсети

Вынес урок

Выйдя на свободу, Бил записал видео для своего канала. В нем он поделился ощущениями о последних событиях в жизни, и пришел к выводу, что никакой хайп не стоит угрозы вновь оказаться за решеткой.

Сейчас Бил продолжает свое творчество, но его составляющая уже не такая безумная, как прежде.

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