Пранкер Эдвард Бил: как сын уголовников стал звездой YouTube, на пике карьеры сел в тюрьму и пропустил одно из главных событий в жизни

Молодежи хорошо известно имя Эдварда Била. Пранкер обрел популярность благодаря скандальным роликам на YouTube. Творчество блогера регулярно критиковали, но это не мешало ему совершенствовать свое детище и выпускать все более безумные по сюжету видео. Карьера Била стремительно летела вверх, но жуткая авария по его вине перевернула все с ног на голову.

Неудачное детство

Эдуард Биль — так по-настоящему зовут пранкера — родился 21 января 1996 года в молдавском Тирасполе в неблагополучной семье. Мать будущего блогера злоупотребляла алкоголем, не участвовала в воспитании сына и в результате лишилась родительских прав.