Пранкер Эдвард Бил: как сын уголовников стал звездой YouTube, на пике карьеры сел в тюрьму и пропустил одно из главных событий в жизни

Молодежи хорошо известно имя Эдварда Била. Пранкер обрел популярность благодаря скандальным роликам на YouTube. Творчество блогера регулярно критиковали, но это не мешало ему совершенствовать свое детище и выпускать все более безумные по сюжету видео. Карьера Била стремительно летела вверх, но жуткая авария по его вине перевернула все с ног на голову.
Неудачное детство
Эдуард Биль — так по-настоящему зовут пранкера — родился 21 января 1996 года в молдавском Тирасполе в неблагополучной семье. Мать будущего блогера злоупотребляла алкоголем, не участвовала в воспитании сына и в результате лишилась родительских прав.
Пранкер Эдвард Бил в детстве. Фото: соцсети
Про отца мало что известно и самому Эдварду. Родителя он видел раз в жизни, зато хорошо помнит сожителя мамы, который ее нещадно бил. Оба родителя Биля сидели в тюрьме, что поставило крест на его мечте стать полицейским. Высшее образование он так и не получил.
У Эдварда также есть старший брат Артур. Мальчишек растила бабушка Нина Григорьевна.
Звезда YouTube
Эдуард занялся блогерством, чтобы обеспечивать свою молодую семью. Он взял псевдоним Эдвард Бил и стал регулярно снимать контент для YouTube. Дела лихо шли в гору, и спустя два месяца на канал Эдварда подписались тысячи любопытных.
От ролика к ролику Эдвард творит безумия (в кадре он с магнитофоном в руках). Фото: скрин Youtube.com
Белая бейсболка козырьком назад, фраза-паразит «Чи да?» и нагловатый вид стали главными фишками блогера. От ролика к ролику он шутит на грани фола, провоцируя случайных прохожих на яркие эмоции. Но не всем такой подход по душе.
Известен случай, когда во время съемок пранка с продавцом-консультантом мужчина попытался вытолкнуть наглого парня, но Эдвард нокаутирующим ударом ногой в шею повалил противника. Из-за резонанса Бил уехал из страны, но в Тайланде его шутки не имели успех, и тогда Эдвард вернулся. История утихла.
Любовь всей жизни
Бил женился 20-летним парнем. Избранницей будущей звезды стала девушка по имени Диана. Именно она подарила супругу первую в его жизни видеокамеру, подстегнув заниматься блогерством. Она же стала главной поддержкой в начинаниях парня.
Избранница Эдварда Била, Диана. Фото: соцсети
Через год после свадьбы у пары родилась дочь Эмили. Родители души не чаяли в наследнице, но атмосфера в доме царила удручающая. Супруги часто ссорились, Эдвард нередко уходил из дома, изменял и, не сумев простить неверность самому себе, несколько раз пытался расстаться с женой.
Эдвард Бил с дочкой Эмили. Фото: скрин Youtube.com
Вторая и совершенно неожиданная беременность Дианы дала новый виток их отношениям. В конце 2021 года у пары родился сын Оскар.
Эдвард всегда мечтал о сыне и заранее знал, что назовет его Оскаром. Фото: скрин Youtube.com
Несмотря на все усилия, супруги не смогли сохранить брак, и в апреле 2023 года они подали заявление на развод.
По стопам родителей-уголовников
Резонансное происшествие 1 апреля 2021 года изменило жизнь Била на 180 градусов. Эдвард спровоцировал жуткое ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором серьезно пострадала женщина.
Бил признал вину, заключил мировое соглашение с пострадавшей, выплатил той солидную компенсацию 7,5 млн рублей и ежемесячно перечислял ей по 250 тыс до полного восстановления, но прекращения уголовного дела не избежал.
Суд приговорил пранкера к двум годам ограничения свободы и на три года лишил его водительских прав. Далее произошло то, чего никто не ожидал: прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить наказание, и в марте 2022 года Пресненский суд Москвы вынес новый приговор: 1,2 года лишения свободы. С учетом уже отбытого наказания Бил отсидел в тюрьме всего полгода, освободился в ноябре.
Эдвард Бил не ожидал ужесточения приговора. Фото: скрин Youtube.com
Из-за лишения свободы Эдвард пропустил одно из главных событий в жизни любого родителя — почти весь первый год жизни сына. Блогер не видел, как взрослеет наследник, как делает первые шаги и пытается сказать первое слово. Когда он освободился, Оскару вот-вот исполнился годик.
Сын и дочь Била растут копиями отца. Фото: соцсети
Вынес урок
Выйдя на свободу, Бил записал видео для своего канала. В нем он поделился ощущениями о последних событиях в жизни, и пришел к выводу, что никакой хайп не стоит угрозы вновь оказаться за решеткой.
Сейчас Бил продолжает свое творчество, но его составляющая уже не такая безумная, как прежде.