Муцениеце в бикини, лежа у бассейна, выгнула спину: вмяла свой крепкий «орешек» в бортик

Похоже, что развод с «мажором» Павлом Прилучным пошел Агате Муцениеце только на пользу. Актриса заметно похорошела. Будучи мамой двоих детей, звезда кино достаточно быстро привела фигуру в дородовую форму. Так, на снимках в бикини Агата демонстрирует тонкую талию и мощные бедра.
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Муцениеце в купальнике на тесемках прилегла у бассейна, эффектно выпятив спинку. При этом актриса вжалась полушариями ягодиц в бортик. Поклонники так и ахнули от восторга.
Агата Муцениеце в купальнике. Фото: личный архив
Агата Муцениеце не возражает против того, что ее дети — сын Тимофей и дочка Мия — видятся с отцом и новой мачехой. Павел Прилучный женился во второй раз. Его молодая возлюбленная вот-вот подарит ему третьего ребенка.