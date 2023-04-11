Муцениеце в бикини, лежа у бассейна, выгнула спину: вмяла свой крепкий «орешек» в бортик

Похоже, что развод с «мажором» Павлом Прилучным пошел Агате Муцениеце только на пользу. Актриса заметно похорошела. Будучи мамой двоих детей, звезда кино достаточно быстро привела фигуру в дородовую форму. Так, на снимках в бикини Агата демонстрирует тонкую талию и мощные бедра.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Муцениеце в купальнике на тесемках прилегла у бассейна, эффектно выпятив спинку. При этом актриса вжалась полушариями ягодиц в бортик. Поклонники так и ахнули от восторга.