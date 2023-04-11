Ольга Бузова все еще ждет решительных действий от Егора Крида

Не так давно Ольга Бузова рассказала своим подписчикам, что получила приглашение от Егора Крида. Звезды пересеклись на церемонии вручения музыкальной премии «Жара», они случайно оказались за одним столиком. Крид позвал Ольгу в свой стрим, а певица поставила условие: стрим только после свидания. Конечно же, Егор согласился.

С тех пор прошло несколько дней, а от музыканта нет никаких вестей. Бузова уже устала ждать приглашения и, похоже, начинает подозревать, что свидание может не состояться.

«Не очень хотелось бы говорить, что слова могут быть водицей, нет, я очень Егора люблю и уважаю, он очень крутой. У нас с ним давняя дружба, но он же сказал», — говорит Ольга.

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Источник: super.ru