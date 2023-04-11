Стильная и ужасающая роль: Ким Кардашьян снимется в триллере про беременность

Пока что скромная карьера Ким Кардашьян в кино скоро расширится. 42-летняя светская львица снимается в 12-м сезоне сериала «Американская история ужасов» вместе с молодой актрисой Эммой Робертс, которая уже является звездой данной франшизы.

Об этом на днях объявил в соцсетях создатель сериала Райан Мерфи. Новый сезон должен выйти на видеосервисе Hulu летом 2023 года.

«Ким — одна из самых больших и ярких телезвезд в мире, и мы очень рады приветствовать ее в семье «Американской истории ужасов», — цитирует режиссера издание The Hollywood Reporter. — Эмма и я рады сотрудничеству с этой истинной силой в культуре. Хэлли Фейффер (сценарист. — Прим. авт.) написала забавную, стильную и в конечном счете ужасающую роль специально для Ким. Этот сезон амбициозен и не похож ни на что, что мы когда-либо делали».

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