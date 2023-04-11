Стильная и ужасающая роль: Ким Кардашьян снимется в триллере про беременность

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Global Look Press

Светская львица получила роль в сериале «Американская история ужасов».

Пока что скромная карьера Ким Кардашьян в кино скоро расширится. 42-летняя светская львица снимается в 12-м сезоне сериала «Американская история ужасов» вместе с молодой актрисой Эммой Робертс, которая уже является звездой данной франшизы.

Об этом на днях объявил в соцсетях создатель сериала Райан Мерфи. Новый сезон должен выйти на видеосервисе Hulu летом 2023 года.

«Ким — одна из самых больших и ярких телезвезд в мире, и мы очень рады приветствовать ее в семье «Американской истории ужасов», — цитирует режиссера издание The Hollywood Reporter. — Эмма и я рады сотрудничеству с этой истинной силой в культуре. Хэлли Фейффер (сценарист. — Прим. авт.) написала забавную, стильную и в конечном счете ужасающую роль специально для Ким. Этот сезон амбициозен и не похож ни на что, что мы когда-либо делали».

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Добавим, что в новых сериях проекта будет экранизирован роман американки Даниэль Валентайн «Нежное состояние» (Delicate Condition). Он рассказывает о женщине, убежденной, что некая зловещая фигура преследует ее и не дает забеременеть. Но мужчины, с которыми героиня вступает в отношения, отказываются верить в ее слова.

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