Самбурская в расхристанном декольте выронила бюст: запретный кадр из спальни, от которого все ахнули

Популярная актриса, блогер Настасья Самбурская отдыхает на Бали. Туда она улетела из Дубая, причем решила продолжить отпуск в одиночестве. Но скучать красавице некогда – в погоне за новыми впечатлениями и перезагрузкой девушка редко выходит в Сеть.

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Чтобы сообщить, что у нее все хорошо, Самбурская запостила беззаботное фото. На снимке Настасья возлежала в постели своего гостиничного номера, развернувшись к восходящему солнышку и подставив лицо его лучикам. В кадре появились и пикантные детали в виде вытянутых в поцелуе губ и расхристанного декольте, из которого выпал бюст. Преданные поклонники красавицы ахнули, увидев сей кадр.