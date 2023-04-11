Алина Кабаева в Сочи блеснула точеной фигурой в платье российского бренда и засветила обручальное кольцо

С 8 апреля в Сочи проходил ежегодный фестиваль художественной гимнастики «Алина», учрежденный благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. На него прибыли спортсменки из Казахстана, Беларуси, Китая, Кубы, Узбекистана и, конечно, же россиянки – всего более 300 гимнасток.

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Кабаева появилась на закрытии мероприятия накануне в элегантном черном наряде, подчеркнувшем стройную фигуру. Оказалось, что это – российский бренд: пользователи соцсетей очень быстро вычислили, что это марка Ellyme. Завершили образ красавицы алые лодочки и серьги. А вот на безымянном пальце правой руки поблескивало непростое украшение – обручальное колечко.