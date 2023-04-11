Новости шоу-бизнеса: Ургант играет в переходе, у Преснякова обнаружилось американское гражданство, названа новая Примадонна эстрады

У Преснякова гражданство США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил гражданство США. Об этом проболталась его вторая бабушка по отцовской линии – Елена Преснякова.

Ургант музицирует в переходах

Отверженный Иван Ургант улетел за границу. И появился в соцсетях с музыкальным этюдом. Он музицировал на расстроенном пианино прямо на улице, где-то в переходе.

Названа новая Примадонна

С отъездом Аллы Пугачевой из страны в шоу-бизнесе зашептались, кто бы смог занять ее высокий пост Примадонны российской эстрады. Оказалось, что это – Люся Чеботина: так гласит предсказание нумеролога Дарьи Колеговой.

Гитарист из АВВА умер

Умер гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер. Музыканту было 70 лет. В последнее время Лассе Велландер тяжело болел, у него обнаружили рак, который и стал причиной стремительной смерти звезды.