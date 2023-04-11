Маргарита Мамун в лифе из бархата щегольнула загорелой фигурой: солнечные лучи скользят по декольте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась снимками с морского курорта. Спортсменка затосковала по отпуску, морю, солнцу и бризу. Подписчикам она призналась, что скучает.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На снимках, которые запостила Мамун, она позирует в синем бархатном бикини. Лиф купальника красиво подчеркнул зону декольте, а лоснящаяся на солнце загорелая кожа гимнастки бликовала от обилия лучей. Подписчики принялись одаривать любимую спортсменку комплиментами и успокаивать: до отпуска остается не так много времени.