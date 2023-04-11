Нагиев ответил Ивлеевой про свои пластические операции: «Ты дура что ли?»

Анастасия Ивлеева отдыхала в Турции и снимала там свой влог. Приезд в Анталию, заселение в гостиницу, прогулки по городу, встречи со знакомыми – это и многое другое она сняла без цензуры для своего YouTube-канала. И в кадр неожиданно попал Дмитрий Нагиев, который пропал со всех радаров в России.

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Ивлеева воспользовалась моментом и сняла «эксклюзивчик». Нагиев передал привет маме Насти, которая обожает Дмитрия и его талант, и подписчикам. «Твоих подписчиков больше, чем моих», - завистливо заметил Нагиев. И попросил блогершу не снимать его на камеру снизу.

«Я понимаю: подтяжки, пластические операции, вот это вот все», - эмпатично отреагировала на просьбу Ивлеева.

Нагиев оскорбленно отреагировал: «Ты дура что ли? Какие там пластические операции? Работаем над уменьшением».

Добавим, что Нагиев, как и Ивлеева, отдыхал в дорогостоящем отеле курорта.