Гимнастка Мамун потянула бархатные трусики вверх: тонкие тесемки впиваются в бедра

Длинноногая красавица Маргарита Мамун снова порадовала подписчиков в Сети своими пляжными фото. Гимнастка продемонстрировала безупречную загорелую фигуру в синем бикини из бархата. Позируя на пирсе, звезда спорта подтянула свои трусики повыше, и тесемки впились в упругие бедра Маргариты. Одним жестом красотка свела с ума своих поклонников в Сети.

«Красавица какая!», «Бюст огонь», «Классные фотки», «Огонь», - пишут в комментариях люди.

Мамун, напомним, в 2016 году в Рио стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Вскоре после триумфа она завершила карьеру и занялась личной жизнью. Сейчас она счастлива в браке с Александром Сухоруковым.