Лиза Галкина уплетает булочку и косится на брата Гарри: делиться явно не собирается

Алла Пугачева и Максим Галкин* воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. Как и все дети, звездные наследник растут не по дням, а по часам. Ребята уже совсем большие и самостоятельные, и звездный отец периодически вспоминает, какими они были крохами всего несколько лет назад.

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Вдали от дома Галкин* сильно тоскует и снова опубликовал архивное фото детей. На снимке он держит сына и дочку на коленях. Крошка Лиза в этот момент уплетает булочку и косится на брата. Судя по взгляду, делиться с ним вкусняшкой она не собирается.

Напомним, семья Пугачевой эмигрировала в Израиль. Теперь Галкин* зарабатывает вдали от дома и родных, пропадая неделями на гастролях. В марте он и вовсе покинул родных на целый месяц, отправившись на заработки в США и Канаду.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.