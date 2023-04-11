Волочкова показала, какое нижнее белье надела: раскрылась перед гостем

Балерина Анастасия Волочкова регулярно принимает у себя в гостях друзей, коллег, партнеров. Причем, делает это артистка всегда гостеприимно – каждый пришедший в ее особняк чувствует себя давним знакомым. Поскольку звезда умеет создать соответствующую атмосферу.

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Секрет прост: Волочкова перед приемом гостей не суетится и не перетряхивает свой гардероб лихорадочно, чтобы выбрать наряд пороскошнее. Она предпочитает встречать людей по-простому. Майка, шорты, худи без штанов – выйти навстречу гостям она может в чем угодно. Сейчас балерина привечала давнего знакомого, и даже не попыталась скрыть свое нижнее белье.

Волочкова не застегнула молнию в зоне декольте, и гость, а также подписчики в соцсети балерины увидели, что она в черном бюстгальтере. Такая открытость совершенно не беспокоит Анастасию – ей скрывать или стыдиться нечего, она не раз это говорила хейтерам.