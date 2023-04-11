Ради близнецов: Мондезир и Ефременкова воссоединились после расставания

Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в марте выгнала гражданского мужа Мондезира из семьи. Мужчина собрал вещи и хлопнул дверью, объяснив, что так хотела его жена. Сам же он не прекращает навещать близнецов – малышам уже по полгода, и отец не может переживать разлуку с ними.

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Но накануне пара воссоединилась. Вместе с близнецами они отправились гулять в парк Горького. Пока ни о каком перемирии блогеры не ведут речи, но Ефременкова появилась у Мондезира на видео. «Мы вечером приехали в парк Горького такой веселой компанией погулять с малышами», - показал Мондезир.

А вот Ефременкова у себя в блоге не афишировала, что на прогулке находится вместе с отцом своих детей.