Риск очень высокий: вот из-за чего на самом деле Роман Костомаров остается в реанимации

Перенесший ампутацию фигурист Роман Костомаров сейчас по-прежнему в больнице, причем о выписке речи быть не может. Более того, чемпиона даже не переводят в обычную палату – он останется в реанимации на ближайшие месяцы. Стало известно, из-за чего на самом деле врачи приняли такое решение.

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На самом деле Костомаров находится в больнице не только из-за подготовки к протезированию. У пациента, перенесшего такие осложнения, сохраняется высокий риск тромбоза сосудов. Об этом сообщил доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

«Конечно, все залечить невозможно - сколько может быть осложнений в будущем, если не будет должного наблюдения. Остается тромбоз, который невозможно убрать. Как правило, он не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму», - объясняет врач.

Опасность такого осложнения в том, что его перемещение трудно предсказать. И переходить к установке протезов нельзя, если риск тромбоза сохраняется высокий. Сейчас главное – не торопиться.

По материалам сайта Sport24.