«Уже такая взрослая»: Лобода запечатлелась со своей подросшей дочкой Евангелиной

Светлана Лобода уже давно стала популярной исполнительницей. Однако в 2022 году она покинула Россию. Теперь певица дает концерты за границей. Она признается, что живет с новым возлюбленным. Его имя артистка пока скрывает. Она продолжает совмещать карьеру и материнство. Звезда растит дочку Евангелину и малышку Тильду.
А 10 апреля Лобода впервые за долгое время поделилась личными фото. Она запечатлелась со своей старшей дочкой. Певица облачилась в джинсы и кроп-топ в полоску. Она обняла наследницу, которая была одета с ней в одном стиле. Именинница также надела эльфийские уши. Она теперь носит густую челочку.
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Светлана Лобода с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Доченька! До сих пор не могу поверить, что ты уже такая взрослая. Я горжусь тем, каким человеком ты растешь. Мудрым не по годам, тонким и глубоким.
Я хочу, чтобы жизнь была для тебя колесом чудес, чтобы на каждом этапе ты чувствовала любовь и поддержку, чтобы каждый день был наполнен самыми яркими впечатлениями, а самые смелые мечты сбывались.
А я буду рядом и сделаю все, чтобы твой путь был легким и моя любовь дарила тебе силу и уверенность. С днем рождения, моя Ева! У тебя впереди лучшая из жизней!» – написала звезда.
Светлана Лобода с дочкой. Фото: соцсети звезды