«Уже такая взрослая»: Лобода запечатлелась со своей подросшей дочкой Евангелиной

«Доченька! До сих пор не могу поверить, что ты уже такая взрослая. Я горжусь тем, каким человеком ты растешь. Мудрым не по годам, тонким и глубоким.

Я хочу, чтобы жизнь была для тебя колесом чудес, чтобы на каждом этапе ты чувствовала любовь и поддержку, чтобы каждый день был наполнен самыми яркими впечатлениями, а самые смелые мечты сбывались.

А я буду рядом и сделаю все, чтобы твой путь был легким и моя любовь дарила тебе силу и уверенность. С днем рождения, моя Ева! У тебя впереди лучшая из жизней!» – написала звезда.