Кейт Миддлтон является членом британской королевской семьи. Она успешно исполняет все королевские обязанности, а также зачастую восхищает публику своими нарядами. Принцесса Уэльская умело комбинирует вещи люксовых марок с нарядами из масс-маркета. Накануне в Виндзоре собралась большая часть королевской семьи.
Для праздничной службы все нарядились. Король Карл III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой, впервые возглавил процессию. Миддлтон для такого случая облачилась в платье на запах ультрамаринового цвета и дополнила образ шляпкой, а также туфлями-лодочками в нюдовом цвете.
Она вела за руку четырехлетнего принца Луи, который дебютировал на пасхальной службе. Он был в шортах, пиджаке и галстуке. А вот принц Уильям вел маленькую принцессу Шарлотту, которая была в голубых колготках, пальто и босоножках. Девятилетний принц Джордж шел рядом.
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На самой службе маленькая Шарлотта уже была в платье в цветочек. Наряд гармонировал с луком Миддлтон. Когда они покинули часовню Святого Георгия, жена принца Уильяма получила цветы. У всех на щеках был румянец. Народ отметил, что дети повзрослели. Даже принц Луи вел себя спокойно, хотя обычно любит корчить рожицы.
Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: кадр из ТВ-трансляции