Для праздничной службы все нарядились. Король Карл III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой, впервые возглавил процессию. Миддлтон для такого случая облачилась в платье на запах ультрамаринового цвета и дополнила образ шляпкой, а также туфлями-лодочками в нюдовом цвете.

Она вела за руку четырехлетнего принца Луи, который дебютировал на пасхальной службе. Он был в шортах, пиджаке и галстуке. А вот принц Уильям вел маленькую принцессу Шарлотту, которая была в голубых колготках, пальто и босоножках. Девятилетний принц Джордж шел рядом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».