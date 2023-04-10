Чувствует себя комфортно: у старшего внука Аллы Пугачевой обнаружилось гражданство США

Елена Преснякова не стала утаивать, что подробностей этой ситуации не знает. Она отметила, что у Никиты есть квартира в Москве, куда он всегда сможет вернуться.

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«Я не в курсе этих дел совершенно. Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он – взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю», – отметила бабушка Никиты.

Однако она также добавила, что сын Кристины Орбакайте комфортно себя чувствует в США. Как оказалось, у него есть американское гражданство, пишет «МК».