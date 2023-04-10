Чувствует себя комфортно: у старшего внука Аллы Пугачевой обнаружилось гражданство США

В 2022 году многие известные персоны уехали из России. Покинула родину даже Алла Пугачева, которая теперь живет в Израиле. А вот ее старший внук Никита Пресняков с женой Аленой перебрался в Лос-Анджелес. Недавно он поделился кадрами, на которых то водит грузовик, то снимает видеоклип. А дом в Истре, который раньше был дачей Примадонны, артист выставил на продажу.
Елена Преснякова не стала утаивать, что подробностей этой ситуации не знает. Она отметила, что у Никиты есть квартира в Москве, куда он всегда сможет вернуться.
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«Я не в курсе этих дел совершенно. Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он – взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю», – отметила бабушка Никиты.
Однако она также добавила, что сын Кристины Орбакайте комфортно себя чувствует в США. Как оказалось, у него есть американское гражданство, пишет «МК».