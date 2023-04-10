Нарушила протокол: Кейт Миддлтон в ультрамариновом платье и с ярким маникюром появилась на пасхальной службе

А накануне в Виндзоре собралась королевская семья. Процессию возглавил король Карл III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой. В часовню Святого Георгия также пришли принц и принцесса Уэльские вместе с детьми. Они вели четырехлетнего принца Луи, а также принцессу Шарлотту и принца Джорджа.

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Миддлтон поразила всех, облачившись в ультрамариновое платье на запах одного из своих любимых брендов — Catherine Walker. Наряд подчеркнул точеную фигуру многодетной мамы. А также она дополнила образ шляпкой-таблеткой в тон и нюдовыми лодочками.