Нарушила протокол: Кейт Миддлтон в ультрамариновом платье и с ярким маникюром появилась на пасхальной службе

Кейт Миддлтон уже давно не только является частью британской королевской семьи, но и женой принца Уильяма. Она давно научилась правильно подбирать наряды для каждого мероприятия и покорила публику своей учтивостью и манерами. Но иногда принцесса Уэльская позволяет себе нарушать королевский протокол.
А накануне в Виндзоре собралась королевская семья. Процессию возглавил король Карл III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой. В часовню Святого Георгия также пришли принц и принцесса Уэльские вместе с детьми. Они вели четырехлетнего принца Луи, а также принцессу Шарлотту и принца Джорджа.
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Миддлтон поразила всех, облачившись в ультрамариновое платье на запах одного из своих любимых брендов — Catherine Walker. Наряд подчеркнул точеную фигуру многодетной мамы. А также она дополнила образ шляпкой-таблеткой в тон и нюдовыми лодочками.
Также Кэтрин была с нюдовым макияжем, а вот маникюр сделала ярко-алый. Это является нарушением королевского протокола. Раньше принцесса не позволяла себе таких явных отклонений от традиций. Однако образ жены принца Уильяма был таким элегантным, что никто ее не стал критиковать. Другие члены семьи тоже оделись в наряды синей гаммы.
Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: кадр из ТВ-трансляции