«Шлепни ее»: Клава Кока в кожаном топе с манким декольте блеснула своими «аппетитками» перед Егором Кридом

Накануне Клава решила отправится на открытие нового ресторана. Она выбрала яркий лук для такого случая. Блондинка в кожаном топе с откровенным декольте и джинсах блеснула своими прелестями. Артистка решила подчеркнуть свои достоинства. Коку встретил Егор Крид, который тепло ее обнял на глазах публики.

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А потом блондинка получила в подарок блюдо, которое ее впечатлило. Крид принес розу, которую заморозили. Певица стала хлопать по бутону, а лепестки осыпались в тарелку.