«Шлепни ее»: Клава Кока в кожаном топе с манким декольте блеснула своими «аппетитками» перед Егором Кридом

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица насладилась романтической обстановкой с коллегой в новом ресторане.

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц. Певица собирает полные концертные залы. Она продолжает выпускать новые треки. На публике блондинка зачастую предстает в дерзких нарядах. Она не боится демонстрировать свои прелести перед народом. 

Накануне Клава решила отправится на открытие нового ресторана. Она выбрала яркий лук для такого случая. Блондинка в кожаном топе с откровенным декольте и джинсах блеснула своими прелестями. Артистка решила подчеркнуть свои достоинства. Коку встретил Егор Крид, который тепло ее обнял на глазах публики. 

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А потом блондинка получила в подарок блюдо, которое ее впечатлило. Крид принес розу, которую заморозили. Певица стала хлопать по бутону, а лепестки осыпались в тарелку. 

«Шлепни ее, шлепни!» – кричали звезде.

На этот раз поклонники были рады видеть Клаву рядом с Егором. Многие считают, что из них получилась бы идеальная пара. «Ох, какая», «Это было горячо», «Просто прелесть», «Какой наряд», «Грудь прям на виду», «Егор точно оценил наряд», «Тут не устоять», — стали писать подписчики.

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