У Марины Африкантовой появился новый поклонник

Не так давно Марина Африкантова рассталась со своим супругом Романом Капаклы. Сейчас звезда «Дома-2» отдыхает с подругами, веселится и в шутку, а может быть и всерьез, начинает присматриваться к мужчинам на пляже и в бассейне.

Пока Марина наслаждается свободой, поклонники звезды не теряют времени даром. Девушка уже начала получать первые знаки внимания. Недавно Марине принесли салфетку с посланием от тайного поклонника.