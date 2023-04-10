Щечки появились: беременная Зепюр Брутян в топике и юбке в облипку блеснула изменившейся фигурой на кухне

На этот раз Брутян поделилась домашними кадрами. Живот актрисы уже большой, так как она находится на последних сроках беременности. Она теперь редко выходит в свет. А утро 10 апреля актриса начала с похода в магазин. Дома она стала мыть овощи и фрукты. При этом Зепюр облачилась в топ и облегающую юбку. Она подчеркнула изменения в фигуре.

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