Щечки появились: беременная Зепюр Брутян в топике и юбке в облипку блеснула изменившейся фигурой на кухне

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Она стала известной, когда снялась в сериале «В клетке». А в прошлом году актриса стала встречаться с Павлом Прилучным и почти сразу получила заветное кольцо. Пара устроила шикарную свадьбу. А теперь артистка из Армении готовится впервые стать мамой.
На этот раз Брутян поделилась домашними кадрами. Живот актрисы уже большой, так как она находится на последних сроках беременности. Она теперь редко выходит в свет. А утро 10 апреля актриса начала с похода в магазин. Дома она стала мыть овощи и фрукты. При этом Зепюр облачилась в топ и облегающую юбку. Она подчеркнула изменения в фигуре.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Прилучного. Многие отметили, что впервые увидели, что у нее появились щечки. «Ну какая хозяюшка», «Животик уже впечатляющий», «Стильная даже дома», «Ради Паши все намывает, а как выглядит?», «Эталонная жена в деле», «Какие милые щечки», — стали писать подписчики.