Ирина Пегова в черном мини игриво обнажила «сочные» бедра: закружилась на танцполе, виляя прелестями

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она регулярно снимается в новых проектов. Однако многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Акушерка». Примечательно, что также она не раз появлялась в телевизионных шоу. Так увлечением артистки стали бальные танцы. И недавно звезда приняла участие в соревнованиях.
На этот раз Пегова поделилась кадрами с танцпола. Она облачилась в черное мини-платье с разрезом. Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она зажигательно кружилась в танце вместе со своим брутальным партнером. Ирина оголила свои рельефные бедра и другие прелести. Она продемонстрировала свою грацию и пластичность.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что она стала еще более привлекательной. «Ну бесконечно можно любоваться!», «Ух, круто как», «Ира, это кайф», «Ирина, вы — потрясающая, любоваться вашими танцами — большое удовольствие!», «Божечки, какая красота, просмотрела до конца», — стали писать подписчики.