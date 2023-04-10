Ирина Пегова в черном мини игриво обнажила «сочные» бедра: закружилась на танцполе, виляя прелестями

На этот раз Пегова поделилась кадрами с танцпола. Она облачилась в черное мини-платье с разрезом. Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она зажигательно кружилась в танце вместе со своим брутальным партнером. Ирина оголила свои рельефные бедра и другие прелести. Она продемонстрировала свою грацию и пластичность.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».