«Ой, какой стыд»: Бузова в прозрачном боди засветила сокровенное без трусиков, вызвав оторопь у публики

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. При этом артистка продолжает строить карьеру телеведущей. Она регулярно оказывается в центре внимания. Ольга зачастую выбирает яркие образы. Она не стесняется подчеркивать достоинства фигуры в свои 37 лет.
На этот раз Бузова решила поделиться кадром, который был сделан во время премии «Жара». Тогда она облачилась в полупрозрачное боди со стразами в области декольте. Артистка подчеркнула свои изящные формы для выступления. А когда она вышла за своей наградой, то сверкнула своими прелестями без трусиков.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Слишком смелый наряд вызвал оторопь у публики. Многие стали критиковать звезду. «Вы с соревнований по художественной гимнастике?», «Я конечно извиняюсь. Но костюм или что это просто ужас», «Прежде чем выставить фото, вы смотрите на него?», «А пирог свой зачем выложила? Это говорит о твоей „скромности“, о которой ты любишь говорить», «Ой, какой стыд», — стали писать подписчики.