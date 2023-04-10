«Ой, какой стыд»: Бузова в прозрачном боди засветила сокровенное без трусиков, вызвав оторопь у публики

На этот раз Бузова решила поделиться кадром, который был сделан во время премии «Жара». Тогда она облачилась в полупрозрачное боди со стразами в области декольте. Артистка подчеркнула свои изящные формы для выступления. А когда она вышла за своей наградой, то сверкнула своими прелестями без трусиков.

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