«Ой, какой стыд»: Бузова в прозрачном боди засветила сокровенное без трусиков, вызвав оторопь у публики

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая своим пикантным нарядом поразила поклонников. На нее обрушилась критика.

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. При этом артистка продолжает строить карьеру телеведущей. Она регулярно оказывается в центре внимания. Ольга зачастую выбирает яркие образы. Она не стесняется подчеркивать достоинства фигуры в свои 37 лет. 

На этот раз Бузова решила поделиться кадром, который был сделан во время премии «Жара». Тогда она облачилась в полупрозрачное боди со стразами в области декольте. Артистка подчеркнула свои изящные формы для выступления. А когда она вышла за своей наградой, то сверкнула своими прелестями без трусиков.

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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Слишком смелый наряд вызвал оторопь у публики. Многие стали критиковать звезду. «Вы с соревнований по художественной гимнастике?», «Я конечно извиняюсь. Но костюм или что это просто ужас», «Прежде чем выставить фото, вы смотрите на него?», «А пирог свой зачем выложила? Это говорит о твоей „скромности“, о которой ты любишь говорить», «Ой, какой стыд», — стали писать подписчики.

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