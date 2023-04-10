Клава Кока распахнула косуху, оголив свои упругие «мячики»: обтянула формы тугим боди с игривыми разрезами

На этот раз Клава отправилась на открытие нового ресторана, который создали Тимати, Егор Крид и Антон Пинский. Для такого случая певица решила принарядиться. Она предстала в джинсах и откровенном боди с разрезами. Блондинка распахнула косуху оверсайз, оголив свои прелести. Она покрасовалась в уборной.

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