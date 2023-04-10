Клава Кока распахнула косуху, оголив свои упругие «мячики»: обтянула формы тугим боди с игривыми разрезами

Клава Кока много лет строит карьеру. Она стала популярной певицей и регулярно дает концерты. Блондинка также частая гостья на премиях, а также светских раутах. Она порой блистает в ярких образах. В последнее время артистка часто предстает в образе невесты, так как мечтает о свадьбе и детях.
На этот раз Клава отправилась на открытие нового ресторана, который создали Тимати, Егор Крид и Антон Пинский. Для такого случая певица решила принарядиться. Она предстала в джинсах и откровенном боди с разрезами. Блондинка распахнула косуху оверсайз, оголив свои прелести. Она покрасовалась в уборной.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это добавила перчинки», «Хороша, прям слюнки текут», «Ого, какой вид», «Егор точно оценил», «Конфетка с начинкой», «Ну прям горячая», «Наряд не перестает будоражить», «Ох, какова», — стали писать подписчики.