Это будет смотреться нелепо: 3 модных тренда, от которых необходимо отказаться женщинам за 40

По словам стилиста, в 40 лет женщина молода и при желании в современном мире можно носить все. Однако чтобы не смешить окружающих и радовать себя, от кроп-топов лучше отказаться, а также не стоит носить кроп-топы, вещи из трендов-возвращенцев и вещи в стиле кидкор.

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Уязвимость кроп-топов заключается в том, что с укороченными рубашками или майками, женщина будет выглядеть, как подросток. Тренды-возращенцы раньше были хороши, когда даме было 20. Эпоха нулевых сейчас возвращается моде, но от перламутровых теней и джинсах на низкой посадке лучше отказаться.

Также лишь до определенного момента хороши свитера с мишками и другими детскими рисунками. В 40 это смотрится уже безвкусно, пишет сайт Voicemag.