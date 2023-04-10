Это будет смотреться нелепо: 3 модных тренда, от которых необходимо отказаться женщинам за 40

Многие женщины следят за модой и стараются каждый год обновлять гардероб. Однако порой модные тенденции подходят на всем. Персональный стилист Саманта Браун рассказала отчего дамам за 40 необходимо отказаться. Она выделила три актуальных модных тренда, которые лучше проигнорировать, чтобы не выглядеть смешно и безвкусно.
По словам стилиста, в 40 лет женщина молода и при желании в современном мире можно носить все. Однако чтобы не смешить окружающих и радовать себя, от кроп-топов лучше отказаться, а также не стоит носить кроп-топы, вещи из трендов-возвращенцев и вещи в стиле кидкор.
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Уязвимость кроп-топов заключается в том, что с укороченными рубашками или майками, женщина будет выглядеть, как подросток. Тренды-возращенцы раньше были хороши, когда даме было 20. Эпоха нулевых сейчас возвращается моде, но от перламутровых теней и джинсах на низкой посадке лучше отказаться.
Также лишь до определенного момента хороши свитера с мишками и другими детскими рисунками. В 40 это смотрится уже безвкусно, пишет сайт Voicemag.