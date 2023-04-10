В кедах, джинсах и с рюкзаком: Иван Ургант сыграл на пианино прямо в переходе

Иван Ургант давно стал известным актером и ведущим. Однако он стал реже появляться на публике в прошлом году. Уже длительное время не выходит в эфир шоу «Вечерний Ургант». Лишь иногда он ведет корпоративы с Екатериной Варнавой. Также артист делится семейными кадрами. Но 10 апреля его заметили на улице.
На кадрах, которые попали в Сеть, Иван в джинсах, толстовке, красных кедах и бейсболке сидит за желтым пианино и играет веселую мелодию. Он практически спрятал лицо. Примечательно, что музыкальный инструмент стоял в переходе где-то под железной дорогой или автотрассой. Рядом почти не было людей, лишь дети бегали вокруг.
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Поклонники удивились таким кадрам. Однако многие были рады видеть Урганта. Осталось загадкой, в каком городе находится телеведущим. Однако его молодежный лук у многих вызвал восторг.