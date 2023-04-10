В кедах, джинсах и с рюкзаком: Иван Ургант сыграл на пианино прямо в переходе

На кадрах, которые попали в Сеть, Иван в джинсах, толстовке, красных кедах и бейсболке сидит за желтым пианино и играет веселую мелодию. Он практически спрятал лицо. Примечательно, что музыкальный инструмент стоял в переходе где-то под железной дорогой или автотрассой. Рядом почти не было людей, лишь дети бегали вокруг.

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