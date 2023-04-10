Язык синий, шапка с кольцами: Кристина Асмус показала, как выглядит подросшая дочка Гарика Харламова

Кристина Асмус уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Интерны». Потом актриса стала сниматься в более серьезных картинах. А после развода с Гариком Харламовым она решила также пробовать силы в качестве телеведущей. Свою карьеру звезда совмещает с материнством.
На этот раз Асмус посвятила выходные дочке Анастасии. Примечательно, что она позволяет ей самой выбирать наряды. На кадрах девочка предстала в вязаной шапке горчичного цвета с кольцами и брошками. Наследница Кристины играла с другими маленькими гостями и попробовала разные вкусности. Малышка показала свой синий язык.
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Дочка Кристины Асмус. Фото: соцсети звезды
«Собираемся на день рождения к моей племяннице. Настя приходит и говорит: «Мам, дай, пожалуйста, свою футболку. Я же люблю оверсайз, а у меня нет. А еще я в шапке пойду, решила на спокойном сегодня». Так и живем. На спокойном. Отметили вчера 9-летие нашей любимой Сафии. Было тепло и весело. И, главное, дети довольны.
Сафи наша любимая, ты невероятна красива, трудолюбива и самостоятельна, ты очень верный друг и надежный партнер. Мы очень тебя любим и невероятно тобой гордимся! С днем рождения! Будь счастлива, наша нежная ласточка! Спасибо моей сестре Карине за чудесный праздник! Мы вас очень сильно любим и еще раз поздравляем!» — написала Асмус.
Поклонники восхитились тем, как выросла Анастасия. Многие отметили, что девочка похожа и на маму, и на папу.
Дочка Кристины Асмус. Фото: соцсети звезды