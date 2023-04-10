Язык синий, шапка с кольцами: Кристина Асмус показала, как выглядит подросшая дочка Гарика Харламова

«Собираемся на день рождения к моей племяннице. Настя приходит и говорит: «Мам, дай, пожалуйста, свою футболку. Я же люблю оверсайз, а у меня нет. А еще я в шапке пойду, решила на спокойном сегодня». Так и живем. На спокойном. Отметили вчера 9-летие нашей любимой Сафии. Было тепло и весело. И, главное, дети довольны.

Сафи наша любимая, ты невероятна красива, трудолюбива и самостоятельна, ты очень верный друг и надежный партнер. Мы очень тебя любим и невероятно тобой гордимся! С днем рождения! Будь счастлива, наша нежная ласточка! Спасибо моей сестре Карине за чудесный праздник! Мы вас очень сильно любим и еще раз поздравляем!» — написала Асмус.