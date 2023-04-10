«Мое счастливое лицо»: беременная Брутян в облегающей водолазке и косухе оверсайз засветила округлившийся живот

На этот раз Брутян поделилась новым фото. Она стала чаще посещать клинику. В ближайшее время актриса впервые станет мамой. А пока она наслаждается периодом, который проводит дома. На фото жена Прилучного покрасовалась в черной водолазке, легких брюках с принтом и косухе оверсайз. Она сделала едва заметный макияж.

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