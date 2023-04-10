«Мое счастливое лицо»: беременная Брутян в облегающей водолазке и косухе оверсайз засветила округлившийся живот

Зепюр Брутян давно снимается в кино. Однако о ней многие заговорили в 2022 году. Тогда у актрисы закрутился роман с Павлом Прилучным. Их отношения стали стремительно развиваться. В конце лета пара сыграла пышную свадьбу. А потом звезда сериала «Мажор» стал регулярно выходить в свет с избранницей. Однако теперь супруги готовятся к пополнению.
На этот раз Брутян поделилась новым фото. Она стала чаще посещать клинику. В ближайшее время актриса впервые станет мамой. А пока она наслаждается периодом, который проводит дома. На фото жена Прилучного покрасовалась в черной водолазке, легких брюках с принтом и косухе оверсайз. Она сделала едва заметный макияж.
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«Мое счастливое лицо, когда уже сдала анализы натощак и уже наконец-то можно поесть. Беременные поймут», — написала звезда.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, как вы хороши», «Животик уже округлый, мальчик будет», «Просто круто выглядите», «Сияете», «Как вам идет ваше положение», «Ох, что за красотка», «Скоро случится чудо», — стали писать подписчики.