Окончательно перестали скрываться: Мусульбес и Капаклы пыхтели и стонали, занимаясь йогой вдвоем — пикантное видео

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Рома Капаклы окончательно перестали скрывать свои отношения. Парочка уже давно находится на Бали и наслаждается роскошной природой, прекрасной погодой экзотических мест и друг другом.

В телеграм-канале Таня Мусульбес поделилась видео, на котором запечатлено, как она и Рома Капаклы занимаются довольно продвинутой йогой. Некоторые асаны даются паре непросто. Таня Мусульбес и Рома Капаклы принимают их под руководством тренера. При этом оба пыхтят, кряхтят, иногда даже стонут. Но в итоге становятся в нужные позы.

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