Вечно юная и дети с мужем при ней: Пугачева в роскошном пудровом пуловере и кедах с ленточками покрасовалась с Галкиным* и Гарри с Лизой

Пародист Максим Галкин* явно скучает по жене Алле Пугачевой и детям-близнецам Гарри и Лизе в разлуке. Шоумен уже второй месяц не видел свою семью. Сначала у Максима Галкина* были гастроли в Америке и Канаде. Теперь он развлекает публику в Европе, в минувшее воскресенье у Максим Галкина* был концерт в немецком городе Оффенбах.
Испытывая ностальгию, Максим Галкин* размещает в микроблоге архивные семейные снимки. Ранее он показал себя с Гарри и Лизой образца 2017 года в Юрмале. Теперь же поделился семейным кадром примерно того же времени, только на снимке теперь присутствует и Алла Пугачева. Вероятно, Максим Галкин* решил, что несправедливо демонстрировать только себя с детьми, про жену забывать не стоит.
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В кадре Алла Пугачева предстала в прекрасном настроении. Примадонна улыбается во весь рот, к ней прильнула Лиза, Гарри - ближе к папе. Алла Борисовна облачилась в шикарный пудровый пуловер, голубые джинсы и кеды с лентами - в тон пуловеру.
Поклонники отметили, что когда рядом с Аллой Пугачевой муж и дети, она выглядит потрясающе юной и свежей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Максим Галкин* с Гарри и Лизой. Фото: соцсети