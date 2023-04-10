Вечно юная и дети с мужем при ней: Пугачева в роскошном пудровом пуловере и кедах с ленточками покрасовалась с Галкиным* и Гарри с Лизой

Пародист Максим Галкин* явно скучает по жене Алле Пугачевой и детям-близнецам Гарри и Лизе в разлуке. Шоумен уже второй месяц не видел свою семью. Сначала у Максима Галкина* были гастроли в Америке и Канаде. Теперь он развлекает публику в Европе, в минувшее воскресенье у Максим Галкина* был концерт в немецком городе Оффенбах.

Испытывая ностальгию, Максим Галкин* размещает в микроблоге архивные семейные снимки. Ранее он показал себя с Гарри и Лизой образца 2017 года в Юрмале. Теперь же поделился семейным кадром примерно того же времени, только на снимке теперь присутствует и Алла Пугачева. Вероятно, Максим Галкин* решил, что несправедливо демонстрировать только себя с детьми, про жену забывать не стоит.

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