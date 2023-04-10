«Достойна первого места!»: поклонники шоу «Маска» не могут простить судьям разоблачения Горностая

В минувшее воскресенье, 9 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел девятый по счету выпуск самого охраняемого и засекреченного проекта — шоу «Маска».

В его финале был разоблачен восьмой по счету участник — Горностай. Все судьи единогласно заявили, что в маске — 19-летняя певица Диана Анкудинова. И оказались правы.

Взяв слово, Диана Анкудинова призналась, что не готовилась к речи, поскольку не предполагала, что ее разоблачат.

Поклонники Горностая заявили, что тоже не были готовы к такому повороту событий. В официальной группе шоу «Маска» в телеграм-канале телезрители дали понять, что не простят судьям разоблачения Горностая. Впрочем, с ними дискутируют те, у кого, видимо, на шоу другие любимчики.

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