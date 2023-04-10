«Достойна первого места!»: поклонники шоу «Маска» не могут простить судьям разоблачения Горностая

В минувшее воскресенье, 9 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел девятый по счету выпуск самого охраняемого и засекреченного проекта — шоу «Маска».
В его финале был разоблачен восьмой по счету участник — Горностай. Все судьи единогласно заявили, что в маске — 19-летняя певица Диана Анкудинова. И оказались правы.
Взяв слово, Диана Анкудинова призналась, что не готовилась к речи, поскольку не предполагала, что ее разоблачат.
Поклонники Горностая заявили, что тоже не были готовы к такому повороту событий. В официальной группе шоу «Маска» в телеграм-канале телезрители дали понять, что не простят судьям разоблачения Горностая. Впрочем, с ними дискутируют те, у кого, видимо, на шоу другие любимчики.
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Диана Анкудинова — Горностай на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Жалко Горностая, и с каждым выпуском будут другие сильные маски», «Да, ушла самая талантливая певица, самая яркая и красивая маска этого сезона. Смотреть не буду дальше шоу, не интересно», «Нечестно, что открыли Горностая! Испытываю незабываемые эмоции от номеров Дианы! Она достойна первого места!», «Какая бы ни была Диана талантливая, считаю справедливым ее уход. Диану было слышно уже несколько выпусков, поэтому все по-честному», — высказались в Сети.