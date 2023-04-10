Эта певица может занять место Аллы Пугачевой — такого поворота никто не ждал

Алла Борисовна покинула страну и теперь ее место пустует. Многие артисты были бы не прочь стать «новой Пугачевой», но не всем это по силам.

Нумеролог Дарья Колегова рассмотрела два возможных варианта. Первой в поле зрения специалиста попала Ольга Бузова. Эксперт однозначно ответила: телеведущая не годится на эту роль.

«Ольга Бузова точно — нет! И не потому что она какая-то не такая, а потому что Пугачева — это Пугачева, а Бузова — это Бузова!» — сказала Колегова.

А вот второй кандидат в лице Люси Чеботиной, по мнению специалиста, имеет все шансы на успех.

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Источник: vnimanie.pro