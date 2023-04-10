У Ольги Орловой во время беременности разошлись ребра

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова заявила, что ей тяжело далась беременность. Звезда рассказала в программе «Звезды сошлись», что у нее даже разошлись ребра.

«У меня разошлись справа ребра. Это бывает редко, я об этом никогда не знала. Редкий случай, но бывает, что у беременных расходятся ребра. Живот был большой, малышка лежала там ногами, видимо… Там еще печень», - заявила она.

На данный момент, Орлова восстановила здоровье после родов. Артистка сбросила 12 килограмм и чувствует себя прекрасно. У Орловой подрастает дочка Анечка, которую она родила в феврале этого года.

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