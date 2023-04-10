Вдова Бориса Грачевского едва не умерла от мантов с бараниной

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская страдает аллергией практически на все продукты. В студии программы «Звезды сошлись» девушка рассказала, как однажды едва не задохнулась, поев популярное блюдо.

«Однажды мы приходим с Борей Грачевским на день рождения в посольство Казахстана, а там дают манты. Первое, что Боря спрашивает, есть ли там баранина. Сказали, что нет. Я откусываю, начинаю жевать и покрываюсь пятнами, потом у меня опухают глаза. Это страшно, я подумала, что ослепла. В клинику сразу же поехали, мне сделали укол, успели купировать», - заявила она.

Оказалось, что в манты добавили бараний жир, поэтому и пошла реакция.

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