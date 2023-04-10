Стало известно, будут ли снимать продолжение «Чебурашки»

Создатели фильма «Чебурашка», который так полюбился зрителям, намерены снять продолжение картины. Об этом рассказал народный артист России Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены. По его словам, работа над второй частью «Чебурашки» уже начата.

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Напомним, «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат в новогодние праздники — и сразу стал безусловным лидером. Поклонники доброй семейной ленты с нетерпением будут ждать продолжения, чтобы вновь встретиться с любимыми героями.

По материалам издания «РИА ФАН» и ТАСС