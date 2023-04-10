Отец Жанны Фриске возмущен слухами об Анастасии Заворотнюк

Отец певицы Жанны Фриске, которой не стало около восьми лет назад, посочувствовал семье Анастасии Заворотнюк, сказав, что хорошо представляет себе, через что вынуждены проходить близкие тяжело больной актрисы.

По словам Владимира Копылова, в жизни его дочери, как и в жизни Анастасии Заворотнюк, был период ремиссии, когда близкие воспряли духом, надеясь на победу. Увы, вскоре наступило ухудшение и спасти Жанну не смогли. Копылов не скрывает своего возмущения тем, что состояние Заворотнюк используется для распространения слухов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»